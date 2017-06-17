Katar'dan yeni adım

Katar'ın, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile Dünya Posta Birliği'ne (UPU) "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in uluslararası sözleşmeleri ihlal ettikleri" yönünde hukuk dosyaları sunduğu bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Katar Posta Hizmetleri Şirketi, söz konusu uluslararası örgütlere "Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'a yönelik ablukasını şiddetlendirecek uygulamalar, verilen zararlar ve ihlalleri içeren hukuk dosyaları" sundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uluslararası kurumlara duyulan güven vurgulanarak, "sivil havacılık, deniz ve serbest dolaşım özgürlüğüyle ilgili tüm norm ve sözleşmeler ile uluslararası örgütlerle yapılan bölgesel ve uluslararası anlaşmalara yönelik açık ihlaller bulunduğu" ifade edildi.

Bakanlığın ablukayı tırmandıracak ihlalleri ve bu ihlallerin deniz güvenliğine verdiği zararı görüşmek üzere IMO ile iletişime geçtiği, örgütün ihlallerin önüne geçebilmek için bir çalışma ekibi oluşturduğu belirtildi.

Katar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün söz konusu üç Körfez ülkesinin hava güvenliğini tehlikeye atabilecek Katar'ın ulusal uçuşlarına yönelik uygulamalarına ilişkin ICAO ile temaslarda bulunduğu aktarıldı.

Aynı bağlamda Katar Posta Hizmetleri Şirketi'nin de UPU ile iletişime geçtiği kaydedilen açıklamada, "Üç Körfez ülkesiyle posta işlemlerinin askıya alınması, UPU'ya üye tüm ülkelerin uyması gereken anlaşmaların açıkça ihlali anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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