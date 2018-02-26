Katar Dışişleri Bakanı: Doğu Guta'da yaşananlar utanç verici

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da yaşananların insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye halkını korumakta başarısız kaldığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'ye ilişkin aldığı "insani ateşkes" kararının derhal uygulanması için uluslararası toplumun rejime baskı yapmasını ve Doğu Guta'daki sivillerin korunması için gerekli her türlü adımın atılmasını istedi.

Doğu Guta'da yaşananların insanlık adına utanç verici olduğunu ve BM'nin Suriye halkını korumakta başarısız kaldığını dile getiren Al Sani, "Uluslararası toplum Suriye rejiminin bir politika haline getirdiği cinayet, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların son bulması ve sorumlulardan hesap sorulması için çabalarını yoğunlaştırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Al Sani ayrıca bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı blokajın "vahim ve şiddetli" insan hakları ihlallerine yol açtığını söyledi. Al Sani, ülkesine yönelik yasadışı blokajdan ve Katar aleyhine alınan tek taraflı önlemlerden kaynaklanan insan hakları ihlallerinin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından teyit edildiğini vurguladı.

Filistin sorununa da değinen Al Sani, "İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. İsrail'in sivillere yönelik askeri güç kullanımını sona erdirmesi ve yerleşim politikalarını da durdurması gerekiyor. Katar tüm taraflara iki devletli bir çözüm bulunması ve işgalin sona erdirilmesi için çağrıda bulunuyor." dedi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi de silahlı çatışmaların ve yasa dışı göçlerin birçok insanın hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini söyledi.

Nyusi, Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan binlerce insanın yoksulluk ve silahlı çatışmalardan dolayı göç etmeye zorlandığını belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu, 23 Mart'a kadar devam edecek.