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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Katar Emiri: Ablukanın olumsuz etkilerini aşmayı başardık

06 Kasım 2018, Salı 11:50
Şeyh Temim, Şura Meclisi 47. dönem çalışmaları açılışında yaptığı konuşmada, Haziran 2017'den bu yana bazı Arap ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ablukaya işaret ederek, "Ablukanın olumsuz etkilerini aşmayı başardık." ifadesini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesine uygulanan ablukanın olumsuz etkilerini büyük oranda aşmayı başardıklarını belirterek, "Engellere rağmen ihracatımız 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 18 arttı." dedi.

"Engellere rağmen ihracatımız 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 18 arttı." diyen Şeyh Temim, ülkesinin Katar Merkez Bankası aracılığıyla, yerel para birimini yabancı para birimleri karşısında muhafaza etmede başarılı olduğunu ifade etti.

Şeyh Temim, Katar ekonomisinin dış sarsıntılara karşı güçlendiğini, kendi kendine olan yeterliliğinin arttığını kaydetti.

Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilere de değinen Şeyh Temim "Körfez ilişkilerinin gerilemesi, bölge sorunlarını çözme gücümüzü zayıflatıyor. Ülkelerimizin güvenlik ve istikrarı, egemenliklerine dokunularak sağlanamaz." diye konuştu.

Neler olmuştu?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar'ın ihracatı komşu ülkelerin kara, hava ve deniz yollarını kapatması nedeniyle ablukanın ilk haftalarında olumsuz bir seyir izlemişti. 

AA

Etiketler: Katar
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