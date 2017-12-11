"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Katar, İngiltere'den 24 savaş uçağı alıyor

11 Aralık 2017, Pazartesi 11:17
Katar, İngiltere'den 24 adet Eurofighter Typhoon model savaş uçağı satın alımını içeren bir anlaşma imzaladı.

Katar'ın, İngiltere ile 24 adet Eurofighter Typhoon model savaş uçağı satın alım anlaşması imzaladığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atıyye ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Açıklamaya göre, görüşmede, savaş uçağı satın alımının yanı sıra iki ülke arasında "ortak operasyon filosu" kurulmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Ortak operasyon filosunun bölgede bir ilk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında ilerleyen zamanlarda yapılacak ortak çalışmaların nüvesi olduğu belirtildi.

Filonun, iki ülkenin pilot ve teknisyenlerinin her an savaşa hazırlıklı olmalarını sağlayacak tüm hava operasyonlarını kapsadığı, 2022 Dünya Kupası organizasyonunda hava güvenliğinin sağlanmasında da önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın değeri ile uçakların teslim tarihine ilişkin bilgi verilmezken, İngiltere kaynaklı bir raporda anlaşmanın yaklaşık 8 milyar dolar değerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Katar, perşembe günü Fransa'dan toplam 6,6 milyar avro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ile 50 adet Airbus tipi uçak alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    286. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ilıcak ve Altan kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet

    Akşener İYİ Parti'nin oyunu açıkladı

    İsrail'e uyarı: Bedelini ödeyecek!

    Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

    Reina katliamı davası başlıyor

    Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit

    Ekmek israfı 1.5 milyar dolara mal oldu

    Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü

    İTO Başkanı Çağlar vefat etti

    AKP ile ilk çatlak kibirle başladı

    İnsan hakları inancımızın gereği
    📷

    Çok anlamlı bir sergi

    Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 tamamlandı

    Hak ihlâlleri OHAL’le arttı

    "İddia ve suçlamaları dikkate almak mümkün değildir"

    Utanç verici bir dönem

    Kıyıya hapsolmakla üretimi arttıramayız

    150 Filistinli daha gözaltına alındı

    Malezya Silâhlı Kuvvetleri, Kudüs için hazır

    Sertel: Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP ile ilk çatlak kibirle başladı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Okuyucu Yorumları
    Genel

    İnsan hakları inancımızın gereği
    Cevher İLHAN

    Kudüs’ü, İsrail’e peşkeşin perde arkası
    Şükrü BULUT

    Kastamonu kışından Emirdağ baharına
    Süleyman KÖSMENE

    Kudüs bize ağlıyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Gençlerle yeni projeler
    Genel

    Risale-i Nur’u tanıtacak bir gazeteye ihtiyaç vardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman, başka din mensuplarıyla ortaklık kuramaz mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.