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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Katar krizi hakkında bir açıklama da İngiltere'den geldi

16 Haziran 2017, Cuma 09:34
İngiltere, bazı Arap ülkelerinin Katar ile olan ilişkilerini kesmesine yol açan gerginliğin giderilmesi yönünde Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar'ı adım atmaya çağırdı.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Theresa May'in perşembe akşamı telefonda Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar'ın liderleriyle ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, May'in liderlerle yaptığı görüşmelerde bölgede yaşanan krize dikkati çektiği belirtilerek, "Başbakan, Körfez bölgesinde devam etmekte olan Katar'ın izolasyonu konusuna dikkati çekerek tüm taraflara, durumun bir an önce dindirilmesi, anlamlı bir diyaloğa başlanması ve Körfez İşbirliği Konseyinin birliğini mümkün olan ilk fırsatta yeniden tesis etmesi çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Başbakanlık açıklamasında, May'in ayrıca "Katar'ın, Körfez müttefikleriyle ortaklaşa olarak bölgedeki radikalleşme ve terörizm belasına yönelik şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeyi sağlamayı sürdürmesi gerektiğini belirttiği" aktarıldı.

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AA

Etiketler: ingiltere, körfez ülkerleri, katar krizi
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