Kayıp nesil ikazı

UHİM’İN “2018 Dünya hak İhlÂlleri raporu”nu açıklayan Genel Sekreter Veysel Başer, “Geleceğİmİz, ‘kayıp nesİller’ İle bİrlİkte bİr kez daha kararıyor” dedİ.

“2018 Dünya Hak İhlâlleri Raporu” ile ilgili konuşan Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi Genel Sekreteri Veysel Başer, 66 ülkede hâlâ savaş ve çatışmaların yaşandığını belirterek, “Demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi kavramları kullanarak direktifler yağdıran ve insanları birbirine kırdıran küresel aktörler, para kazanma hırsı ile ülkeleri bile bile savaşa sürüklüyor. Nükleer silâhsız bir dünya vaadiyle Barış Ödülü alan Obama’nın bir kez daha imaj çalışmalarının bir parçası olduğu ortaya çıktı. ABD, birçok uluslararası nükleer anlaşmadan ayrıldı ve savunma bütçesinde nükleer silah faaliyetleri için 1 trilyon 200 milyon dolar (Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek rakam) bütçe ayırdı.” diye konuştu.

303 milyon çocuk okula gidemiyor

Kanserli insan sayısının her yıl giderek arttığını ve kanserin dünya çapında yaygın bir ölüm sebebi haline geldiğini vurgulayan Başer, “Buna rağmen zengin ülkelerin vatandaşları kanser ilâçlarına ulaşabiliyorken, fakirler sahte ilaçlar kullanmak zorunda kalıyor. Kapitalizmin bütün dünyaya hükmetmesinden sonra 2,1 milyara çıkan obez sayısına karşılık 821 milyon kişi yetersiz besleniyor. 119 ülkenin 51’inde açlık, ‘ciddî’ veya ‘alarm verici’ bir sorun olarak öne çıkıyor. Savaş, fakirlik, tabiî afetler gibi sebeplerden 303 milyon çocuk okula gidemiyor. Geleceğimiz, ‘kayıp nesiller’ ile birlikte bir kez daha kararıyor. Nitekim okula gidebilen çocuklar da iyi bir eğitimden mahrum kalıyor. Zira Amerika ve Avrupa’da ırkçılık okullara iniyor ve akran zorbalığına dönüşüyor; göçmenlerin okula entegrasyonu önemsenmiyor ve müfredatlar beyin yıkamak için hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.