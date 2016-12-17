Kayseri'deki hain saldırıya dünyadan tepkiler

Bazı ülkeler Kayseri'de düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Türkiye ve Türk halkına destek mesajları verdi.

Kayseri'deki alçak saldırıyı kınıyoruz

Almanya, bu sabah Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı sayfasında saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda, ”Türkiye bu sabah yeniden acımasız terör saldırısıyla sarsıldı. Kayseri’de üniversitenin hemen önünde, askeri personeli taşıyan bir otobüse yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Hiçbir şey bu hain saldırıyı haklı kılamaz. Duygularımız ölenler, yaralılar ile onların aileleri ve arkadaşlarıyla birliktedir. En derin duygularla acılarını paylaşıyoruz. Türkiye’nin yanındayız” ifadeleri paylaşıldı.

'Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Ankara Büyükelçiliği, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, "Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan ve 13 askerin şehit olduğu bombalı araç saldırısıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nce saldırı kınanarak, "Kayseri'deki terör saldırısını kınıyoruz. Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz" denildi.

AB Temsilciler Konseyi'nden başsağlığı

Avrupa Birliği Temsilciler Konseyi bu sabah Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Yaşanan saldırıyı kınayan konsey, vefat eden vatandaşlar için üzüntülerini bildirirken, Türkiye Cumhuriyetine başsağlığı diledi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kayseri'deki terör saldırısını kınadı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, yayınladığı mesajla, Kayseri’deki terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Jagland, İstanbul’daki terör saldırısının üzerinden daha bir hafta geçmemişken, Kayseri’de çok sayıda askerin şehit edildiğini ve onlarcasının yaralandığı bir terör saldırısının daha meydana geldiğini belirtti.

"Avrupa Konseyi, bu zor zamanda Türkiye ve Türk halkının yanındadır. Terör saldırıları durmalıdır." ifadelerini kullanan Jagland, saldırıların siyasi bir amaca hizmet etmediğini, sadece insanlara acı verdiğini kaydetti.

AKPM Başkanı Pedro Agramunt da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kayseri’de bombalı araçla düzenlenen trajik saldırıyı kesin bir dille kınadığını belirterek, Türkiye yönetimi, halkı, saldırının kurbanları ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.

ABD, İngiltere, Avustralya ve İtalya'nın Ankara büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi.

ABD

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince saldırı kınanarak, "Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesi kullanıldı.

İngiltere

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyerek, "Türkiye için kara bir gün daha. Bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını bütünüyle kınıyorum. Birleşik Krallık, her türlü terörizme karşı Türkiye'nin yanındadır." değerlendirmesi yaptı.

Avusturya

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen de Twitter hesabından, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, yaralılara acil şifa diledi. Larsen, "#terörelanetolsun" paylaşımında bulundu.

İtalya

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince şiddetin asla hiçbir mazereti olamayacağı kaydedilerek, Kayseri'deki "korkakça saldırıda" hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilekleri iletildi.

AB Türkiye Delegasyonu

AB Türkiye Delegasyonundan Kayseri'deki terör saldırısı kınanarak, "Bizler halkı ve hükümeti ile #Türkiye'nin yanında yer alıyor, bu alçakça terör saldırısında hayatını kaybedenler için en derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz. #Kayseri." ifadesi kullanıldı.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanlığından Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İspanya, bu zor dönemde, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin, Türk halkının ve Türk otoritelerinin acılarını paylaşıyor ve yaralılara acil şifalar temenni ediyor. İspanya Hükümeti, terörizmle mücadelede Türkiye ile samimi dayanışma içinde olduğunu, bu yarayı sona erdirecek güvenlik ve adalet güçleriyle sıkı bir uluslararası işbirliğinin gerekliliğine olan inancını bir kez daha yineler."

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Twitter hesabı üzerinden Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayseri’deki terör saldırısını kınıyorum. Kurbanların ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Türkiye'nin yanındayız. Terörizm haklı değildir." görüşünü aktardı.

Arnavutluk

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kayseri'deki terör saldırısını kınayarak "İstanbul'daki saldırının üzerinden bir hafta geçmeden Kayseri'de başka bir saldırı. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türk halkının acısını paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Twitter'dan Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayseri'deki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenlere en derin hislerimle başsağlığı diliyorum, bu tarz terör eylemlerini şiddetli bir şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kosova

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kayseri'deki terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Damka, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin insanlık tarihinin en alçak saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek şöyle devam etti:

"Birileri içeriden alçakça vuruyor, birileri ise dışarıdan el çırpıyor. Türk dünyası ve milletinin ortak bilinç, tutum ve mücadele gücüne inancı sonsuzdur. Türkiye toprakları kardeşlik ve birlik tarihine beşiklik yapmış topraklardır. Bu ruhu anlamayanlar yıkacaklarını sadece zannedebilirler."