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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kayseri şehitleri hasret ve dualarla hatırlandı

17 Aralık 2018, Pazartesi 15:48
Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker, olayın yaşandığı yerde anıldı.

Şehit aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşlar, saldırının yaşandığı Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durakta saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında geçmişte askerlik yapan ve Erciyes Mavi Kartallar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği adı altında faaliyet gösteren eski askerler de Türkiye'nin dört bir yanından gelerek anma programına katıldı.

Törende basın açıklaması yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 2 yıl önce Kayseri'de hain bir saldırı olduğunu ve 15 Mehmetçik'in şehadet şerbeti içtiğini söyledi.

"Anılarını yaşatmak için buraya geleceğiz ve mücadele edeceğiz"

Bugün de Kayseri şehitlerini anmak ve onların unutulmadığını göstermek için toplandıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada şehit düşen kardeşlerimizin anne, baba, akrabaları ve gazilerimizle beraber buradayız. Şehit babalarımız, gazilerimiz şu anda aynı durakta vatan nöbetini tutmaya devam etmekte. Kayseri'ye yapılan hain saldırı aslında Türkiye'nin huzuruna yapılan bir saldırıydı. Bugün olduğu gibi yarın da bu vatana, ezana, bayrağa tüm Türkiye olarak sahip çıkacağımızı buradan sesleniyoruz. Son nefesimize kadar şehitlerimizin anısını yaşatmak için buraya geleceğiz ve mücadele edeceğiz."

"Üç hazinem derdim, kaldı iki tane"

Etkinliğine katılan gazi asker Mustafa Uçar da şehit silah arkadaşlarını anmak için bir araya geldiklerini ifade ederek "Gaziler olarak şehitleri unutturmamak adına 17 Aralık 2016'da Kayseri'deki bombalı saldırıda 15 silah arkadaşımızı şehit verdik. İki sene önce olduğu gibi yine buradayız ve yine şehitlerimizi anmaya geldik. Her sene buraya gelip şehitlerimizi anamaya devam edeceğiz. Gazilere olarak şehitlerimizi hiçbir zaman unutturmamak için mücadele edeceğiz." dedi.

Saldırıda şehit olan Abdulsamet Özen'in annesi Hayriye Özen de "Cansız nasıl yaşanıyorsa öyleyim, canlı cenazeyim. Üç çocuğum vardı. Üç can parçam derdim. Üç hazinem derdim, kaldı iki tane. Şehit annesi olmak gurur veriyor ama özlem beni bitiriyor. Evlendirip torun görmek, onu mutlu görmek isterdim. Kader yaşanacakmış, yaşandı. İki evladım kaldı, onların yuvasını kurup ona kavuşmayı diliyorum." diye konuştu.

"Diğer evlatlarımızın sevgisiyle avunmaya çalışıyoruz"

Baba Hüseyin Özen ise saldırıdan bir gün önce telefonda oğluyla görüştüğünü anlattı. Kayseri'deki saldırıyı ilk televizyonlarda gördüğünü aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Rabb'im kimseye göstermesin. Sabah televizyonlardan 'Kayseri'de patlama' denilince ilk önce aldırış etmedim. Sonra 'çarşıya çıkan askerler' deyince oğlumu aramaya başladım. Telefonu kapalıydı, ulaşamadık maalesef. Zor bir süreç, diğer evlatlarımızın sevgisiyle avunmaya çalışıyoruz. Yine de yokluğuna alışamadık. Geride bir kızım, bir oğlum kaldı. Dualarımız tüm askerler için."

Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmişti. Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı. 

AA

Etiketler: kayseri, terör saldırısı, kayseri şehitleri
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