"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Kazakistan alfabesini değiştirmeye hazırlanıyor

20 Kasım 2018, Salı 12:18
Kazakistan, Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş için çeşitli eğitim kurumlarında pilot uygulamalar yapıyor.

Geçen yıl ekim ayında Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme kararı alan Kazakistan, onayladığı 32 harften oluşan yeni Kazak alfabesini okul, kolej ve üniversitelerde uyguluyor.

Şaysultan Şayahmetov Dil-Hazine Ulusal Bilim ve Uygulama Merkezi Müdürü Yerbol Tleşov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ve eylül aylarında ülke genelindeki 52 üniversitenin Kazak Dili ve Edebiyatı Fakültelerinde pilot uygulamaların yapıldığını söyledi.

Uygulamalara katılan binlerce kişiyle anket yaptıklarına işaret eden Tleşov, ankete katılanların yüzde 79'unun yeni Kazak alfabesinin zor olmadığını söylediğini aktardı.

Tleşov, pilot uygulamaların başkent Astana'daki bazı okul ve kolejlerde de yapıldığını kaydederek "Pilot uygulamalarda öğrencilere Latin alfabesinde okuma ve yazma öğretildi. Denemeler çok başarılı geçti. Öğrenciler yeni alfabeyi hızlı bir şekilde öğrendi." dedi.

"2020'de ilkokul birinci sınıflar Latin alfabesinde eğitim alacak"

Gelecek yıl anaokullarının eğitime Latin alfabesiyle başlayacağını dile getiren Tleşov, "2020'de ilkokul birinci sınıflar Latin alfabesinde eğitim alacak. 2021'den itibaren kimlik, pasaport ve diğer belgeler Latin alfabesinde basılacak." diye konuştu.

Tleşov, 2022-2023'te valilikler ve yerel yönetim kurumlarının, 2024-2025'te de merkez yönetim kuruluşlarının Latin alfabesine geçeceğini sözlerine ekledi.

"Halkımızın yeni harf reformunu desteklediğini gördük"

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Dil Siyaseti Komitesi Başkanı Kuat Boraşev de Latin alfabesine geçiş çerçevesinde ülke tarihinde ilk kez 3,5 milyon kişinin katılımıyla yeni alfabeyle toplu dikte etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek "Halkımızın yeni harf reformunu desteklediğini gördük." dedi.

Söz konusu etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini söyleyen Boraşev, bu tür etkinliklerin halkın yeni alfabeye alışmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"Genç yaşlı demeden vatandaşlar Latin alfabesi dersi alıyor"

Latin alfabesine geçiş kararı çerçevesinde Astana'daki Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphanesinde bir yıldır Latin alfabesi dersi veriliyor.

Söz konusu kütüphanenin Kitap Müzesi Müdürü Moldir Baymuhamedova, kütüphanedeki Latin Salonu'nda haftada bir gün Latin alfabesi derslerinin verildiğini belirterek "Genç yaşlı demeden vatandaşlar geliyor ve ücretsiz olarak Latin alfabesi dersi alıyor." diye konuştu.

Baymuhamedova ayrıca yeni Kazak alfabesine geçmenin ardından, kütüphanede 1928-1940 yıllarında Latin alfabesinde yayımlanan Kazakça kitaplara ilginin arttığını sözlerine ekledi. 

AA

Etiketler: Kazakistan
Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milyonlarca vatandaş kredi kartı kullanıyor

    'Bir ay içerisinde yardım ulaşmazsa toplu ölümler başlayacak'

    Adalet Bakanı Gül cezaevlerindeki kişi sayısını açıkladı

    Dünyaca ünlü Airbnb'den dikkat çeken karar

    Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek

    İşverenlerin borçları taksitlendirilecek

    Eyalet tarihinin en büyük orman yangını: California'da gün geçtikçe bilanço ağırlaşıyor

    Düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

    Yine üzücü haber: Bodrum açıklarında yine göçmen teknesi battı

    İsrail'de Mavi Marmara şoku

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    📷

    Bildiğiniz kıraathanelere benzemez

    Filistin’de gazeteciler namlunun ucunda

    Televizyona 6 saat, kitaba 6 dakika

    SMA ilaçları için çağrı

    BM Sözcüsü: Çavuşoğlu ve Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü

    Hoş geldin Yâ Resûlallah... Mevlid-i Şerif dualarla idrak ediliyor...

    Kışın neden kilo alırız?

    Darbeciler mi hesaba çekiliyor, muhalefet mi?

    Ekonomide ciddi sıkıntı var

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıkları giderilmeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler! Bu kurula “evet” diyebilir misiniz?
    Genel

    İsrail'de Mavi Marmara şoku
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe İsmet’e yaradı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Salât ü selam metninin kaynağı nedir?
    Genel

    İslâmi cemaatlerin siyasallaşması
    Faruk ÇAKIR

    Makamla, mevki, para
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat ağacının en mükemmel meyvesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.