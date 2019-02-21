Kazakistan hükümeti istifa etti

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle talep etmesi üzerine, hükümet istifa etti

Kazakistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle istifa etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle hükümetin istifasını istemesinin ardından, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet istifasını sundu.

Nazarbayev, yaptığı açıklamada, bugün ülkesi için önemli bir karar aldığını belirterek, sosyal ve ekonomik durumun önceki yıllarda istikrar gösterdiğini ancak bunun halihazırda yetersiz olduğunu kaydetti.

Önerdiği "Üçüncü Modernizasyon" ve "100 Adım" programlarının yapısal reformların hızlandırılmasına yönelik olduğunu aktaran Nazarbayev, "Beş kurumsal reformun tam olarak uygulanması orta ve küçük işletmelerin payında önemli bir artışa ve devlet sektörünün ekonomideki payında bir düşüşe, bankaların 'temizlenmesine', mahkemelere ve kolluk sistemine güvenin artmasına yol açacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Nazarbayev, çok sayıda kanunun kabul edilmesine, hükümet kararlarının alınmasına rağmen ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilemediğini vurgulayarak, "Gayri safi yurt içi hasılasında büyüme, hammadde kaynakları sayesinde elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin Ulusal Banka ile kaliteli ekonomik büyüme için gerçek teşvik ve araçları tam olarak yaratamadığını söyleyen Nazarbayev, birçok önemli alanda somut sonucun olmadığını, özellikle köylerde verimli iş yerlerinin yeterince oluşturulamadığını, küçük ve orta işletmelerin büyümenin sürücüsü haline gelmediğini kaydetti.