Kazakistan ve Kırgızistan'dan Orta Asya'da barış mesajı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Orta Asya’yı barış, güvenlik, iş birliği, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma alanı modeline dönüştürme çabasını başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Abdrahmanov ile resmi ziyaret için Kazakistan’a gelen Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Abdrahmanov, Kırgızistan’ın uluslararası arenada birçok güncel uluslararası ve bölgesel güvenlik konularında aktif pozisyona sahip olduğunu belirterek, çeşitli uluslararası kurumlar çerçevesinde bu ülke ile yakın iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Kazakistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki çalışmalarına verdiği destekten dolayı Kırgızistan’a teşekkür eden Abdrahmanov, "Orta Asya’yı barış, güvenlik, iş birliği, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma alanı modeline dönüştürmek için ortak (Kırgızistan ile) çabamız var ve bunu başarıyla uyguluyoruz." dedi.

Bakan Abdrahmanov, iki ülke arasında ticaret, ekonomik ve yatırım alanlarındaki etkileşim konularına öncelik verdiklerine işaret ederek, "Ticaretimiz artıyor. Bu yıl karşılıklı ticarette yüzde 18 artış gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke cumhurbaşkanları tarafından karşılık ticaretin iki yılda 1 milyar dolara çıkarılması hedefinin belirlendiğine dikkati çeken Abdrahmanov, görüşmede bu hedefe ulaşma yollarını tartıştıklarını aktardı.

Aydarbekov da Kazak yatırımcıların Kırgızistan'a ilgisinin arttığına dikkati çekerek, "Bugün Kırgızistan'da yatırım faaliyetleri için uygun koşullar oluşturulmuştur. Ülkemize yatırımların artmasını destekleyeceğiz. Yatırımcı hakları ülkemizin yasalarıyla korunacaktır." diye konuştu.