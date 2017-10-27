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Kazakistan yeniden Latin alfabesine geçiyor

27 Ekim 2017, Cuma 11:31
Son 100 sene içinde üç kere alfabe değişikiği yapan Kazakistan tekrar Latin alfabesine dönüyor.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, perşembe günü yaptığı açıklamada Rusça'nın da yazımında kullanılan Kiril alfabesinden, Latin alfabesine geçeçeklerini açıkladı. Nazarbayev, bu yolla Rusya'dan bağımsız olduklarının altını çizeceklerini belirtti.

Türk dillerinden olan Kazakça'nın yazımında 1920'lere kadar Arapça alfabe kullanıyordu. Dağılan Sovyetler Birliği'nin kararıyla 1920'den 1940'a kadar olan dönemde Latin alfabesi kullanıldı. 1940 yılında modern teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla Rusça'nın yazımında kullanılan Kiril alfabesine geçildi.

Halihazırda 42 sembolden oluşan Kiril alfabesi klavyelerdeki tüm tuşların, numaralar dahil, semboller için kullanılmasına neden oluyor. Bu durum özellikle dijital aletlerde elverişsiz oluyor. Önerilen Latin alfabesine sahip klayelerde apostrof kullanımıyla harfleri değiştirebilmek mümkün olacak.

Başkanlık kararnamesi ile yapılacak alfabe değişiklik sonrasında Kazakistan'nın resmi adı Qazaqstan Respy'blikasy olacak.

Nüfusun yüzde 62'si Kazakça biliyor

Kazakça ülkenin bağımsızlığını kazadığı 1991 yılından beri birinci resmi dil. 2009'da yapılan nüfus sayımına göre ülkenin sadece yüzde 62'lik bir kısmı hem yazılı hem de sözlü dilde Kazakça'ya hakim. Buna karşın yazılı ve sözlü olarak Rusça'ya hakim olanların sayısı yüzde 85 oranında. Rusça ülkede ikinci resmi dil olarak kabul ediliyor.

Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerini konuşan Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan da latin alfabesine geçiş yapan ülkelerden.

Petrol zengini 18 milyon nüfuslu Kazakistan, Rusya ile yakın bağlara sahip ve Rusya'nın en yakın ticaret ortağı konumunda. Rusya ayrıca bölge üzerindeki politik etkisini devam ettirmeye çalışıyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: kazakistan
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