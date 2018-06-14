Kazanan K. Kore ve Çin

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında, tarihi zirve gerçekleşti. Siyaset bilimci ve yazar Doç. Dr. Barış Doster, kazançlı çıkanın Kuzey Kore ve de arkasında duran Çin’in olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında, Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik tarihi zirve gerçekleşti. Siyaset bilimci ve yazar Doç. Dr. Barış Doster, konuya ilişkin olarak görüşmeden kazançlı çıkanın Kuzey Kore ve de arkasında duran Çin’in olduğu belirtti. T24’te yer alan habere göre, bütün dünyanın gündemine oturan ikili görüşmeyi Kuzey Kore tarafından değerlendiren Doster, başta ABD emperyalizmi olmak üzere batılı bütün emperyalist kuvvetlerinin dışladığı, ambargo uyguladığı yalıttığı bir ülke olarak ABD başkanıyla aynı masada oturmanın, eşit bir görüntü vermenin, heyetler arası görüşme yapmanın önemini vurguladı. Kuzey Kore’nin Güney Kore ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Doster, “Kuzey’in ABD Başkanı ile de görüşmesi artık batı emperyalizmi tarafından, sistem tarafından muhatap olarak kabul edildiğini ortaya koyuyor. Görüşmeler devam eder mi etmez mi ya da Kuzey Kore nükleer silahlarından vaz geçer mi, geçmez mi bilinmez ama bu görüşmenin galibi Kuzey Kore’dir. Ve de dolaylı galip de Çin Halk Cumhuriyeti’dir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Trump bütün sözlerini çiğnedi’

Doster, Trump’ın uzun süredir sarf ettiği bütün sözlerini çiğneyerek görüşmeye katıldığını söyledi. Doster, “ABD Başkanı Trump’ın bütün ileri geri konuşmalarına, Kuzey Kore hakkındaki ipe sapa gelmez sözlerine rağmen ABD başkanının geri adım atması anlamına geliyor. ABD Başkanı ABD’nin azalan devlet kapasitesinin aşınan hegemonya kabiliyetinin, gerileyen ekolojik hakimiyetinin farkında. Kuzey Kore’nin arkasında Çin Halk Cumhiryeti’nin de olduğunu düşüneceksek eğer ABD’nin Çin ve müttefikleri ile bir yandan rekabetin dozunu arttırırken bir yandan da sık sık frene basmak zorunda kaldığını görüyoruz” dedi. Güney Kore’deki ABD askerlerine de değinen Doster, askerlerin kısa vadede Güney’den çekilmesinin çok zor olduğunu vurguladı. Doster’e göre, ABD, Güney Kore’den zorla çekilmek durumunda kalmasında ise yeniden oraya yerleşebilecek urlar bırakabilir.