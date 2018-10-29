İngiliz parlamentosunda ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmadan önceki son bütçe düzenlemelerine ilişkin konuşan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, "Kemer sıkma devri nihayet sona eriyor" ifadesini kullandı.

Hammond, İngiltere'nin yeni bütçe düzenlemeleri kapsamında İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) hazırlıkları için hükümet birimlerinin kullanması amacıyla 2,2 milyar sterlin seviyesinde bir ödenek ayırıldığını bildirdi. Bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisinin (OBR) İngiltere'nin büyüme performansına ilişkin tahminlerini de paylaşan Hammond, İngiltere'nin 2019 yılı için büyüme tahminin yüzde 1,3'ten, yüzde 1,6'ya yükseltildiğini vurguladı. Hammond, OBR tahminlerine göre İngiliz ekonomisinin, 2020'de yüzde 1,4, 2021'de yüzde 1,4, 2022'de yüzde 1,5 ve 2023'de ise yüzde 1,6 seviyesinde büyümesinin beklendiğini kaydetti. Ülkede reel gelir büyümesinin yaklaşık yüzde 3,1 seviyesinde olduğunun altını çizen Hammond, OBR tahminlerine göre ülkede enflasyonun yüzde 2,0 seviyesine gerilemesinin beklendiğini belirtti. Hammond, ülkenin kamu borçlanmasına ilişkin ise bu yıl İngiltere’nin kamu borçlanmasının bir önceki bütçede yer alan tahminlere kıyasla 11,6 milyar sterlin daha düşük olacağını dile getirdi. AA

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