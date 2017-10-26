"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Kenya'da gerilim tırmanıyor: 4 ölü, 26 yaralı

26 Ekim 2017, Perşembe 23:53
Devlet başkanlığı seçiminin yapıldığı Kenya'da seçimi protesto eden muhalefet taraftarları ile polis arasındaki çatışmalarda 4 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Ülkede başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu, Migori, Homa Bay ve Machakos eyaletlerinde seçimi protesto eden muhalafet taraftarları polisle çatıştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetin kalesi olarak görülen Kisumu ve Migori'de polisin göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, en az 8 kişi yaralandı.

Nairobi'de seçimi boykot eden muhalefet taraftarları, bazı mahallelerde lastik yakarak yolları kapattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderilirken, çıkan olaylarda 2 kişinin polis tarafından vurularak öldüğü aktarıldı.

Machakos'da da muhalafet taraftarları polise taş ve sopalarla saldırırken, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir göstericinin daha öldüğü bildirildi.

Çoğunluğu polisin ateş açması sonucu meydana gelen yaralanmalardan dolayı hastaneye kaldırılan göstericilerin sayısının en az 26 olduğu belirtiliyor.

Güvenlik nedeniyle bazı eyaletlerde seçim ertelendi

Kenya Bağısız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanı Wafula Chebukati, yaptığı basın açıklamasında, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkede Siaya, Homa Bay, Kisumu ve Migori eyaletlerindeki oy verme işleminin 28 Ekim'e ertelendiğini söyledi.

Muhalefetin kaleleri olarak görülen oy verme işleminin ertelendiği yerlerde muhalifler oy kullanmaya gitmeyerek gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Seçimleri boykot eden muhalefet lideri direniş çağrısı yapmıştı

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimi bazı "düzensizlikler" görüldüğü gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmişti. Muhalefet, 26 Ekim'de yeniden yapılması kararlaştırılan seçimi boykot edeceğini açıklamıştı.

Muhalefet lideri Raila Odinga, Seçim Komisyonunun tarafsız olmadığını ileri sürerek seçim yarışından çekilmiş ve taraftarlarından seçimi boykot etmelerini istemişti.

Nairobi'de dün taraftarlarına seslenen Odinga, bundan böyle "direniş hareketi" başlattıklarını belirterek, vatandaşlara evlerinde kalıp oy kullanmayarak seçimi boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Odinga, yeniden yapılan seçimi "sahte bir tekrar seçimi" olarak nitelendirerek, 90 gün içerisinde yeni bir seçim yapılmasını talep etmişti.

Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sıkı güvenlik önlemleri alınan seçimde 130 bin polis görev yapıyor.

AA

Etiketler: kenya, çatışma
Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.