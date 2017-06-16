Kenya'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

Kenya'da, yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Mahmud Salih, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Mandera eyaletinde 24 kişi kapasiteli yolcu otobüsünün geçişi esnasında patlama yaşandığını söyledi. Salih, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu otobüstekilerden en az 4'ünün hayatını kaybettiğini, 11'inin de yaralandığını aktardı. Mandera eyaletinin Lafey-Elwak şehirleri arasındaki rotanın Somali sınırına yakın ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle kullanılmamasını söylediklerini belirten Mahmud Salih, bombanın Eş-Şebab militanları tarafından yerleştirildiğinden şüphelendiklerini açıkladı. Kenya'nın çeşitli eyaletlerinde son bir ay içerisinde yaşanan benzer saldırılarda 20'si polis 34 kişi öldü. AA

Okunma Sayısı: 285

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.