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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Kenya, Güney Sudan'a yeniden asker gönderecek

29 Ocak 2017, Pazar 20:43
Kenya hükümetinin, Güney Sudan'a yeniden barış gücü personeli göndereceği bildirildi.

Kenya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile barış gücü nezdinde Güney Sudan'a yeniden asker gönderilmesi için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Güney Sudan'a asker dağılımı konusunda geçen yıl yaşanan anlaşmazlıktan dolayı bozulan ilişkilerin yeniden onarılması noktasında BM ile mutabık kalındığı kaydedildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, BM ile ikili ilişkilerin sıfırdan başlatılması noktasında anlaştıklarını ve yeni düzenlemelerle ilgili detayların Etiyopya'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi çerçevesinde düzenlenecek toplantıda görüşüleceğini söylediği aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Etiyopya'daki zirve kapsamında Kenyatta ile bir araya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Birleşmiş Milletler'in Kenya ile yeniden uzlaşmasını istiyorum. Yeni bir başlangıç yapalım. Kenya bölgede çok önemli bir aktör, barış ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Kenya hükümetine ve ordusuna güvenimiz tam. Bu güvenin bir göstergesi olarak Kenya'ya Darfur barış gücü komutanlığını vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, "BM barış gücü askerlerinin Güney Sudan'da sivillere yönelik saldırılarda etkili koruma önlemi alamadığını" ortaya koyan rapora ilişkin, ülkedeki barış gücü komutanı Kenyalı General Johnson Mogoa Kimani Ondieki'yi görevden almıştı.

Raporda, Güney Sudan askerlerinin Cuba'da, Temmuz 2016'da, aralarında yerlerinden edilmiş kişilerin de bulunduğu BM yerleşkesi de olmak üzere bazı bölgelerde sivillere uyguladığı şiddet olaylarında en az 73 kişinin öldüğü, çok sayıda sivilin yaralandığı, bazılarının tecavüze uğradığı belirtilmişti.

Kenya Dışişleri Bakanlığı ise Kenya'nın BM barış gücü nezdinde Güney Sudan'da bulunan bin askerin çekileceği ve gelecekte yeni konuşlandırma yapılamayacağını açıklamış ve Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın talimatı doğrultusunda ilk etapta 100 askerini çekmişti.

AA

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