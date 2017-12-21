Kerim bebeğe Ribery'den de destek geldi

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebeğe, tek gözünü kapatarak destek verdi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Kerim bebeğe tek gözünü kapatarak destek verdi. İki aylık Kerim bebek, Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybetti. Kerim bebek için sosyal medyada destek büyüyor AA

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