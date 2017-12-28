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28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede...

28 Aralık 2017, Perşembe 21:29
Esed rejiminin saldırısında annesi vefat eden ve sol gözünü kaybeden, Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, diğer gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, yaptığı açıklamada, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Kerim bebeğin, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlattı. 

 

Muhammed, "Doktorların söylediğine göre, oğlumun kaybettiği sol gözüne biriken iltihap, sağ gözüne akarsa onu da kaybedecek. Saldırı anında aldığı darbe de diğer gözünü kaybetmesine neden olabilir." dedi. 

İlaç bulamadıklarını kaydeden Muhammed, "Oğlumun Doğu Guta dışında tedavi görmesini istiyorum" diye konuştu. 

Muhammed, Kerim bebeğin tedavi olabilmesi için bölgeden tahliye edilerek tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi.

"İlaç yokken parayı ne yapayım?"

Muhammed, "Kerim'in hikayesi her yerde yayımlandı. Dünyadan çok destek aldı. Kerim'e sempati gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ama bu yetmez. Sadece Kerim değil, Doğu Guta'da (acil tedavi gereken) onun gibi yüzlerce çocuk daha tahliyeye muhtaç. Onlar da çıksın istiyorum." şeklinde konuştu.

Muhammed, sözlerine şöyle devam etti: 

"Doktorlar ellerinden geleni yaptı. Ama Kerim bebeğin ikinci gözünü de kaybetmemesi için ablukanın dışında tedavi görmesi gerekiyor. Yardım kuruluşları geldi. Yardım edeceklerini söylediler. Benim meselem yardım değil, ilaç yokken parayı ne yapayım?" 

Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya bir buçuk ay önce düzenlediği saldırıya sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı. 

Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutunurken annesi vefat etmişti. 

Bebeğin hikayesinin haberleştirilmesi ve fotoğrafının yayınlanmasıyla Türkiye ve dünyadan, sosyal medyada 5 milyondan fazla dayanışma mesajı paylaşılmıştı.

AA

Etiketler: kerim bebek
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