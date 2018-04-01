Kerim bebek de İdlib'e ulaştı

Suriye'de abluka altındaki Doğu Guta'da Beşşar Esed rejiminin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, ailesiyle İdlib'e ulaştı.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde Kerim bebek ve ailesi bölgeden ayrılarak İdlib’e geldi. Kerim bebek, rejimin Doğu Guta’ya düzenlediği saldırıya annesinin kucağında yakalanarak sol gözünü kaybetmişti. Kerim bebek, hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medyadan destek kampanyaları başlatılmıştı. Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliye edilip İdlib, Hama ve Halep’in batı kırsalın yerleştirilen Doğu Gutalıların sayısı 45 bini aştı. *** Tıklayınız: İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaştılar: Sayıları 43 bini aştı AA

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.