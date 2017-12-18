Kerim bebek için sosyal medyada destek büyüyor

Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebek ile dayanışma için bisiklet yarışı düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Kelli beldesinin El Tedamun futbol kulübünün başkanı Bessam Lattuf, yaptığı açıklamada, Kerim bebek ve 5 yıldır kuşatmada yaşayan Doğu Gutalılar için bir bisiklet yarışı organize ettiklerini söyledi. Keftin köyündeki yarışa ebeveynlerini kaybeden 25 çocuğun katıldığını dile getiren Lattuf, "Allah’tan ablukanın kırılmasını, zor şartlarda bombardıman altında yaşayan bebekler ile yaralıların durumlarının iyileşmesini, bombardımanın durmasını diliyoruz." dedi. Yarışı kazanan 15 yaşındaki Macid Hamza da "Bu yarışa özellikle sol gözü kör olan, annesini kaybeden, kafatasına yara alan Kerim bebek için ve genel olarak da rejimin ablukada tuttuğu Doğu Gutalılar için katıldım. Ödül olarak kazandığım bisikleti, Doğu Gutalı çocuklara ithaf ediyorum." diye konuştu. Kerim bebek, başkent Şam'da rejimin askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'da bir aylıkken annesini yitirmişti. Rejimin topçu saldırısına annesinin kucağında yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmişti. Kafasının sol tarafına ağır yaralar alan ve kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, bir aydır mucizevi şekilde yaşama tutunuyor. Sosyal medyada destek artıyor Bu arada, Doğu Gutalı Twitter kullanıcıları sol gözlerini kapatarak, İngilizce olarak Kerim ile dayanışma mesajları paylaşmaya başladı. İdlib'deki hastanelerde görev yapan doktorlar da destek olmak için aynı eylemi yaparak desteklerini ifade ettiler. AA

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