Kerim bebek Türkiye'de

Esed rejiminin saldırısında annesini ve bir gözünü kaybederek Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek, ailesiyle Türkiye'ye getirildi.

Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek ailesiyle Türkiye'ye getirildi. Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan Kerim bebek ile babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşi, burada Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la bir araya geldi. Kerim bebek ve ailesi, kızılay ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı. *** Tıklayınız: Kerim bebek de İdlib'e ulaştı İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaştılar: Sayıları 43 bini aştı AA

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