Kerkük petrolü ile ilgili flaş gelişme

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan gelen heyetle Kerkük'ten Ceyhan limanına petrol sevkiyatının ele alındığını belirtti.

Cihad yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey teknik heyet Bağdat'a gelerek Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) yetkilileriyle petrol alanında ortak konuları görüştü." dedi. Konuk heyetle görüşülen konuların başında Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatının olduğunu belirten Cihad, söz konusu petrol sevkiyatında yaşanan teknik ve idari engellerin değerlendirildiğini aktardı. Cihad, görüşmelerin önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapılacak toplantıyla sürdürüleceği konusunda anlaşıldığını kaydetti. AA

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