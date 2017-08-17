Kerkük’te ‘IKBY bayrağı’ kararına iptal

Irak İdare Mahkemesi, Kerkük şehrindeki hükümet binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin kararını iptal etti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani tarafından 30 Mart 2017’de imzalanan, şehirdeki hükümet binaları üzerinde Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının göndere çekilmesi kararı anayasaya aykırıdır.” denildi. Kerkük İl Meclisi’nde Mart ayında Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti. AA

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