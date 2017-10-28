Kerkük'te polis ve askerlere ait toplu mezar bulundu

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü IŞİD tarafından öldürüldükleri iddia edilen 50 polis ve askere ait cesetlerin yer aldığı bir toplu mezar bulundu.

Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün Havice ilçesindeki El-Bekare köyünde, IŞİD tarafından öldürülen 50 polis ve askerin cesetlerinin yer aldığı bir toplu mezar bulundu." denildi. Toplu mezardaki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığı kaydedildi. Irak güçleri, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayı 5 Ekim'de geri almıştı. AA

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