Kerkük'te toplu mezar bulundu

Irak'ın Kerkük kentinde ihbar üzerine yapılan kazı sonrası faili meçhul cinayet kurbanlarına ait olduğu belirtilen toplu mezar bulundu.

Kerkük'ün 15 kilometre kuzeydoğusundaki Leylan kasabası yakınında toplu mezarın bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kerkük Valisi Rakan Sait, "Kerkük'ün kuzeydoğusunda kimlikleri henüz tespit edilemeyen ve toplu halde defnedilen onlarca ceset ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Bölge halkının yoğun şikayet ve ihbarlarının güvenlik güçlerince değerlendirilmesi üzerine toplu mezarın ortaya çıktığını belirten Sait, "Cesetlerin 2003'ten bu yana kentteki faili meçhul cinayetlerin kurbanları oldukları tahmin ediliyor" dedi. Toplu mezar ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için bir komisyon oluşturulduğuna dikkati çeken Kerkük Valisi, ''Sağlık Müdürlüğü, Valilik Güvenlik Komisyonu ve Belediye tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelemeler başlatılacak'' diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 81

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.