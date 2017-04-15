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16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Kerkük'te Türkmeneli Partisi binası kundaklandı

15 Nisan 2017, Cumartesi 23:05
KERKÜK'ün Yahyava Köyü'nde Türkmeneli Partisi'nin bürosu kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Bina kullanılmaz hale gelirken, Türkmeneli Partisi sözcüsü Timur Beyatlı, parti bürosunun 'karanlık güçler’ tarafından yakıldığını söyledi.

Bağdat'taki Merkezi Hükümeti tüm Türkmen milleti için koruma sağlamaya davet eden Beyatlı, Kerkük'teki emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılmasını istedi. Öte yandan Türkmeneli Partisi, olayla bağlantılı olarak Kürt Asayiş güçlerinin Türkmeneli Partisi Yahyava Bürosu Gençlik Kolları'ndan iki kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

ITC'den UNAMİ'ye çağrı

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'e bağlı Yahyava Köyü'nde Türkmeneli Partisi bürosunun kundaklanmasını şiddetle kınadı. Irak Türkmen Cephesi Enformasyon Dairesi, UNAMI'yi Kerkük'teki güvenlik ihlallerini soruşturmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği UNAMI'yi bu konuda soruşturma açmaya davet eden Irak Türkmen Cephesi, UNAMI'yi Kerkük'teki tüm güvenlik ihlallerini soruşturmaya çağırdı. Kerkük Valisi'nin şehre yarar sağlamayan başka işlerle meşgul olması nedeniyle silahlı kişilerin Kerkük Valisi'nin gözleri önünde dolaştığını belirten Irak Türkmen Cephesi, yaşanan organize cinayet, Türkmen vatandaşların kaçırılması ve saldırılara maruz kalmalarından güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

DHA

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