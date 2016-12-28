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''Kerkük'te Türkmenlerin can güvenliği tehlikede''

28 Aralık 2016, Çarşamba 21:48
Irak'taki Türkmen liderler Kerkük'te son bir yılda özellikle Türkmenlerin yaşadığı semtlerde ciddi asayiş problemleri yaşandığını belirterek hükümetten destek istedi.

"Türkmenlerin can güvenliği büyük tehlike içinde"

Basın toplantısında konuşan Türkmeneli Partisi Başkanı Rıyaz Sarıkahya ise Kerkük'te bu tür suçlara bulaşanların güvenlik güçlerinin üniformalarını kullandığını belirtti.

Sarıkahya, "Kerkük kent merkezinde Türkmenlerin can güvenliği büyük tehlike içinde. Geceleri insanların evlerinin kapısını çalan, üzerlerinde güvenlik güçlerine ait üniforma olan ve güvenlik gücü olduğunu iddia eden suç çeteleri arama yapma gerekçesiyle vatandaşların evine giriyor ve mallarına el koyuyor. Bu tehlike her geçen gün büyüyor.'' dedi.

Merkezi ve yerel hükümete çağrıda bulunan Sarıkahya, "Seçimle yerel hükümetin başına gelen partilerin artık bu tür olaylara son vermesi gerekiyor. Türkmenlerin sorunları için hep Irak içinden çözüm bulmaya çalıştık. Merkezi ve yerel hükümetler bunu bertaraf etmediği takdirde Birleşmiş Milletler ve uluslararası taraflara başvurmak zorunda kalacağız.'' ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'la mücadeleyi fırsat bilenler var"

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük milletvekili Hasan Turan, Kerkük kent merkezinde bulunan Türkmeneli Partisi bürosunda düzenlenen ortak basın toplantısında, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleyi "fırsat bilen" bazı grupların eylemlerine dikkati çekti. Turan şunları söyledi:

''Güvenlik güçlerinin kenti DEAŞ tehlikesinden uzak tutmak için Kerkük'ün güneyinde girdikleri çatışmaları ve mücadeleleri fırsat bilen birtakım kendini bilmez caniler son bir yıl içinde kent merkezinde tehlike saçmaya başladılar. Kentte soygun, cinayet, adam kaçırma ve araç hırsızlığı artmaya başladı. Bu olayların çoğunun Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı semtlerde meydana gelmesinden dolayı çok sayıda Türkmen şu an mağdur durumda.'' 

Kerkük'te güvenliğin sağlanması ve DEAŞ'ın elindeki Havice ilçesinin kurtarılması için merkezi hükümetin takviye güç göndermesi gerektiğini dile getiren Turan, "Kerkük'teki polis ve diğer güvenlik güçleri yetersiz durumda. Dolayısıyla merkezi hükumetin kente takviye güç göndermesi gerekiyor. Yerel hükumet de artık kent merkezinde işlenen cinayet, hırsızlık,adam kaçırma gibi olaylara ciddi anlamda müdahale etmeli.'' dedi.

Turan, Kerkük'te bir yıl içinde işlenen suçların tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, ''Sadece bu yıl içinde Türkmen vatandaşlara yönelik işlenen suç sayısı 250'yi buldu. Kerkük polisi bu olayların sadece yüzde 5'ini çözdü. Ne yazık ki bu suçların çoğu fail meçhul olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

AA

Etiketler: ırak, türkmenler, kerkük
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