Kerkük'ün Havice ilçesindeki sivillerin kaçışı sürüyor

​Irak'ta terör örgütü IŞİD'ın elinde tuttuğu Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinden kaçan 300'e yakın sivilden 13'ünün, mayınlara basması sonucu yaralandığı bildirildi.

Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge komutanlarından Albay Goran Muhammed, yaptığı açıklamada, "IŞİD'ın elinden kaçmaya çalışan ve iki gün boyunca yürümek zorunda kalan yaklaşık 300 sivil mevzilerimize ulaştı." dedi. Ailelerin tehlikeli yollardan geçtiğini belirten Muhammed, "Siviller kaçarken örgütü tarafından daha önce döşenen mayınlara bastı. Bunun sonucunda 13 sivil ağır yaralandı" diye konuştu. "Çocuklarımı sırtımda taşıdım" IŞİD'ın elinde tuttuğu bölgelerden kaçan 4 çocuk annesi Meriye Zahi ise ''Çocuklarımın mayına basma ihtimaline karşı onları sırtıma alarak taşıdım. IŞİD bizi görmesin diye gece karanlığında yürüdük. Mayınlar ve IŞİD militanları, kaçmak isteyen herkesin korkulu rüyası haline geldi." diye konuştu. AA

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