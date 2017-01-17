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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin ''kırmızı çizgilerini'' açıkladı

17 Ocak 2017, Salı 12:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bazı programlara katılmak için geldiği Konya'da, Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katıldığı Cenevre'deki zirveden beklentilerinin, Kıbrıs adasında kalıcı ve sürdürülebilir model olan bir federasyon kurulması olduğunu dile getiren Atun, "Bu federasyon, bizim eşit siyasal haklarımızı koruyan, ihtiva eden ve ekonomimizi daha da güçlendirecek bir modeldir. Bu federasyon, ekonomiyi sıkıntıya sokacak, mevcut durumu bozacak ya da çok çabuk bir şekilde kabuk değişimlerine götürecek bir model değil, KKTC ekonomisinin kalkınmasına yardımcı olacak bir modeldir." diye konuştu.

KKTC'nin olmazsa olmaz kriterlerine değinen Atun, şöyle devam etti:

"Anavatanımızın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Türk askerinin varlığı, siyasi eşitlik, parlamentoda haklarımızın eşit temsiliyeti ve anayasal haklarımızda eşitlik kırmızı çizgimizdir. Yani Kıbrıs Türklerinin azınlık olmadığı, aynı haklara sahip olduğu ve kurucu bir devlet çatısı altında oluşturulacak bir federasyon istiyoruz."

'Toprak, konuşulacak en son konu'

Atun, Kıbrıs adası üzerinde tam anlamıyla siyasal sorunun olmadığı bir ortam arzuladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, kabul edilmesi mümkün olmayan bir harita talep edildi. Karpaz'dan toprak vermemiz, orada imtiyazlı bir bölge oluşmasına razı olmamız ve Güzelyurt'tan vazgeçmemiz mümkün değil. Toprak, konuşulacak en son konu. Türkiye'nin garantörlüğü ise hiçbir zaman konuşulamayacak bir konu. Bu garantörlüğü konuşmak da Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın haddi değil."

AA

Etiketler: kktc, kıbrıs müzakereleri, türkiye
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