Kıbrıs’ta çözüm herşeyi değiştirir

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’de düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Toplantıda Avrupa Parlamentosu’nun müzakereleri durdurma yönündeki kararının ardından Türkiye ile olan ilişkiler de ele alınacak. Türk kaynakların da AB’li diplomatların da gözü Kıbrıs görüşmelerinde. Kıbrıs’ta sağlanacak bir mutabakatın “oyun değiştirici” olacağını vurgulayan bir Batılı diplomat, “Bu bütün bölgede oyunu değiştirecektir ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini de olumlu etkileyecektir ki bu da Türkiye’yi reformlara dönüş yolunda yeniden tetikleyebilir” dedi. Türk kaynakların da AB’li diplomatların da gözü Kıbrıs görüşmelerinde. Kıbrıs’ta sağlanacak bir mutabakatın “oyun değiştirici” olacağını vurgulayan bir Batılı diplomat, “Bu bütün bölgede oyunu değiştirecektir ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini de olumlu etkileyecektir ki bu da Türkiye’yi reformlara dönüş yolunda yeniden tetikleyebilir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha ileri giderseniz, sınır kapıları açılır” dediği AB’de 18 Mart psikolojisinin değiştiğini, başta Dublin mutabakatıyla alınan sınır tedbirlerini hatırlatan diplomat, “Anlaşma yapıldığında bizim Türkiye’ye daha çok ihtiyacımız vardı; bugün bu oran yüzde 50-50. Ama yarın Türkiye’nin daha çok ihtiyacı olacak” mesajını verdi