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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Kiev'de patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

26 Ekim 2017, Perşembe 10:48
Ukrayna'nın Kiev kentinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu 1 kişi ölürken , 3 kişi de yaralandı. Yaralanan kişilerden birinin Ukraynalı milletvekili olduğu öğrenildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir televizyon kanalının yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk'un da yer aldığı bildirildi.

Mosiyçuk'un basın servisinden yapılan açıklamada, Kiev'de Espresso televizyon kanalına ait ofisin bulunduğu bina yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın milletvekiline yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürülen açıklamada, Mosiyçuk'un televizyon kanalından çıkışı sırasında patlamanın meydana geldiği ifade edildi. 

Açıklamada, patlamanın bir motosikletten kaynaklandığı, Mosiyçuk'un yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Patlamanın detayları ve patlamada zarar görenler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AA

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