Kiev Patrikhanesi, Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ‘bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulduğunu ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu resmi olarak ilan etti.

Poroşenko, kilisenin başpiskoposunun "Epifaniy" ismiyle anılan Sergey Dumenko olduğunu açıkladı.

Poroşenko, "Bugün yeni, birleşik ve bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi doğdu. Bu kilise Putin'in olmadığı kilisedir. Bu kilise, (Moskova Patriği) Kirill'in olmadığı kilisedir. Bu kilise Rus yönetimine ve Ukraynalıları öldüren Rus ordusuna dua edilmeyecek kilisedir. Bu kilise, Ukrayna ve Tanrı ile olan bir kilisedir" dedi.

Moskova Patrikhanesi'nden tepki

Moskova Patrikhanesi'nin dış ilişkilerden sorumlu yetkilisi Nikolay Balaşov, Kiev'de alınan yeni kilise kararına tepki gösterdi. Kararı Ortodoksluk kurallarının ihlali olarak nitelendiren Balaşov, toplantının dini açıdan yetkili olmayan kişiler ve devlet başkanının katılımıyla yapılmasından dolayı kurallara uygun olmadığını söyledi.

Balaşov, "Rus Ortodoks Kilisesi için yapılan seçim hiçbir anlam taşımıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın bağımsız kilise talebi nasıl gelişti?

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna ile arasındaki gerginlikler dini boyut da kazanmıştı.

Kiev, Ukrayna'daki Hristiyanların çoğu Kırım ve diğer bölgelerdeki Rus destekli isyancıların arkasında Moskova Kilisesi'nin olduğunu düşünüyor ve bu nedenle tepki gösteriyor.

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti, İstanbul'daki patrikhane de bağımsızlık talebini desteklediğini açıklamıştı.

Moskova Patrikhanesi de İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu.

İstanbul'da bulunan Fener Rum Patriği dünyadaki 300 milyon Ortodoks Hristiyanın ruhani lideri kabul ediliyor ve diğer Ortodoks Kiliseleri ile ilişkisi 'eşitler arasında birinci' olarak nitelendiriliyor.

Rus Ortodoks Kilisesi: Siyasi baskı var

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Katolik Kilise’nin ruhani lideri Papa Francis ve dünyanın çeşitli kiliselerinin liderleri ile Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin liderlerine mektup gönderdi. Kirill, Ukraynalı siyasilerin dini adamlar üzerinde baskı uyguladığını iddia ediyor.

Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını reddeden Moskova, bu durumun tarihi gerçeklere aykırı olduğunu ileri sürüyor.

Ukrayna'da bazı kiliseler de bağımsızlık kararı alınması haline, Moskova'ya bağlı kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı.