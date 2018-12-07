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7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC'ye ziyaret

07 Aralık 2018, Cuma 14:07
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ve Başbakan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gelişmesine ve refah seviyesinin artmasına her zaman önem verdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, KKTC temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.  

Kabulde konuşan Akıncı, KKTC'de yaşanan sel felaketinde 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin de kayıp olduğunu belirterek, acılar sarılır sarılmaz daha planlı bir gelişim için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Hayatın devam ettiğini dile getiren Akıncı, KKTC'de kurumların daha iyiye gitmesi, demokrasi ve ekonomide daha üst seviyeye çıkmak için mücadele edileceğini bildirdi.

"Müzakere var veya yok buradaki toplumun AB müktesebatına uyum sağlamasının ne mahsuru var? Bunun herkese faydası var." ifadesini kullanan Akıncı, hem Rum liderliğinin hem de AB yetkililerinin görevlerini yapmadıklarını ve buna yardımcı olmadıklarını söyledi.

"CHP, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istiyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Akıncı'ya KKTC'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin her zaman Kıbrıs davasına sahip çıktığını, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istediğini belirterek, AB yetkilileriyle her görüşmelerinde KKTC'ye Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün neden uygulamaya konulmadığını gündeme getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs konusundaki mücadelesine destek verdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin gelişmesine ve refah seviyesinin artmasına her zaman önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, KKTC'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde Kıbrıs'tan bahsederek daha çok tanınmasına fırsat yaratacaklarına inandığını vurguladı.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile de bir araya geldi.  

AA

Etiketler: KKTC, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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