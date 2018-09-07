Kılıçdaroğlu: Türkiye İdlib konusunda Esad ile görüşmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, olası bir İdlib operasyonuyla ilgili olarak"Türkiye iki şey yapmalı bunlardan birincisi şu; Esad rejimiyle düşmanlıktan vazgeçip Esad rejimiyle İdlib'deki sorunun çözümü konusunda temasa geçmeli, belli ilkeler çerçevesinde temasa geçmeli" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü Suriye'nin birliği bütünlüğü özellikle toprak açısından çok önemli. Esad artık iç savaşta galip geldi, kazandı. ABD, dünya da artık bunu kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu bağlamda İdlib sorununun Türkiye'nin de çıkarları lehine çözülmesi açısından Esad ile bir görüşme yapmasında büyük yarar var. İkincisi; Rusya'ya, Amerika'ya ve İran'a olası bir göç akının Türkiye için doğuracağı riskleri anlatmalı ve dolayısıyla bu göçün önlenmesi konusunda İdlib ile ilgili verilecek mücadelede Türkiye'nin tezlerinin yakından dinlenmesi gerektiğini onlara anlatmalı."

'KENDİ AYAĞINA SIKAR'

Esad'ın kimyasal silah kullanmasının, kendi ayağına kurşun sıkması anlamına geleceğini belirten Kılıçdaroğlu, devamında şunları kaydetti:

"Çünkü artık iç savaşı kazanan bir aktör. Rusya'nın, Amerika'nın, İran'ın desteğiyle zaten galip geldi. Bütün o radikal grupları büyük ölçüde İdlib hariç temizledi. Dolayısıyla bu ortamda kimyasal silah kullanması demek ayağına kurşun sıkması demektir ve insani açıdan sonuçları felaket olur. Umarım böyle bir hata yapmaz."