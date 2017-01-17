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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Kilisede Kur'an-ı Kerim okundu

17 Ocak 2017, Salı 14:35
İskoçya'da bir kilisede Kur'an-ı Kerim'den ayet okunması tartışmalara ve eleştirilere neden oldu.

İngiliz basını, İskoçya'nın Glasgow kentindeki St. Mary's Episkopal Katedrali'nde 6 Ocak'taki dini bayram dolayısıyla düzenlenen ayinde Kur'an-ı Kerim'den ayet okunmasının ardından, kilisenin tehditler almaya başladığını bildirdi.

Katedralin rahibi Kelvin Holdsworth, ayinle dinler arası diyaloğu geliştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek "İslamofobik ve nefret içeren mesajlar aldık. Polise durumu bildirdik. Polis gerekli desteği sağlıyor." dedi. Holdsworth, ay başında düzenledikleri ayine Müslüman toplumunun da katıldığını söyledi.

Katedral yönetimi de dinler arası diyaloğu geliştirmek için benzer etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Basında, ayinde Nisa Suresi'ndeki "Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, '(Allah) üçtür' demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter." ayetinin okunduğuna ve bunun da Hristiyanlıkta "Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan" oluştuğu inancına (Teslis) aykırı olduğuna dikkati çekildi.

İskoçya polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Katedrale yönelik tehdit içeren yorumlarla ilgili soruşturma başlatıldığı ve nefret söylemlerinin hoş görülemeyeceği" belirtildi.

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Ehl-i kitap hangi durumda ehl-i necat olur?

“Hıristiyan bir arkadaşım bana şunu sordu: “Müslümanlık hak din diyorsunuz. Peki, Musevilik veya Hıristiyanlık da Allah tarafından gönderilen dinlerden değil mi? Kaldı ki Musa’ya ve İsa’ya (a.s) siz de inanıyorsunuz. Bizlerin durumu, size göre ne olacak?”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/ehl-i-kitap-hangi-durumda-ehl-i-necat-olur_411620

Ehl-i kitapla aramızdaki ortak söz nedir?

''Bir Hıristiyan ile görüşüyoruz. Başka Hıristiyanların durumu ne olacak diye soruyor. Risale-i Nur’daki fetret bahsinden de hareketle neler söylenebilir?''

“Gayr-ı müslimler cennete mi, cehenneme mi gider? Bir arkadaşımızın gayr-ı müslim bir arkadaşı var. Nasıl davransın?”  

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/ehl-i-kitapla-aramizdaki-ortak-soz-nedir_369698

Kur'an-ı Hakim'i en güzel şekilde tarif eden tefsir Risale-i Nur'dur

Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi olan 25. Söz'e Bediüzzaman Hazretleri;

''Elde Kur'ân gibi bir mu'cize-i bâki varken, 
Başka burhan aramak aklıma zâid görünür. 
Elde Kur'ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, 
Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?'' şeklindeki veciz ifadelerle başlıyor.

Ve gençliğinde yaşadığı bir hatıra bu noktada oldukça dikkat çekicidir. Şöyle ki; İngiltere'nin Sömürgeler Bakanı Gladstone'un Avam Kamarasında yaptığı konuşmada elinde bir Kur'ân-ı Kerîm'le kürsüye gelerek,“Bu Kur'ân Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe, biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp, bu Kur'ân'ı sukut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız” diyordu.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kur-an-i-hakim-i-en-guzel-sekilde-tarif-eden-tefsir-risale-i-nur-dur_365091

AA

Etiketler: kur'an-ı hakim, kilise
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