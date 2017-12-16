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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Kiliseden cami açılımı

16 Aralık 2017, Cumartesi 18:05
İtalya’nın Floransa kentinde yıllardır cami yapımı için aradıkları araziyi Müslümanlara Katolik Kilisesi verecek.

Yaklaşık 20 bin Müslümanın yaşadığı Floransa’da cami olmaması nedeniyle garaj, depo, bodrum gibi mekanlar mescit olarak kullanılıyor. Kentteki Müslüman dernekleri uzun süredir cami yapımına uygun bir arazi arıyor ancak bir türlü anlaşma sağlanamıyordu. Floransa merkezli ulusal gazete La Nazione, sonunda cami eksiğini gidermek için Katolik Kilisesi’nin adım attığını yazdı. Habere göre, Floransa’ya bağlı Sesto Fiorentino Belediyesi’nde Katolik Kilisesi’ne ait bir arazi cami yapımı için Müslüman topluluğuna satılacak. Floransa Başpiskoposluğu, belediye ve Müslüman cemaati temsilcileri arasında ön anlaşmaya varılırken, resmi protokol gelecek hafta imzalanacak.

‘Devrim niteliğinde’

La Nazione gazetesinin “devrim niteliğinde bir kültürel entegrasyon projesi” diye tanımladığı proje kapsamında, Katolik Kilisesi’nin satacağı araziye bir cami ile “İslam merkezi” inşa edilecek. Bu arazinin yakınındaki Polo Scientifico Üniversitesi’nin arazisine de bir “Katolik merkezi” kurulacak.

‘Herkesin uygun mekâna hakkı var’

Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori, daha önce yaptığı bir açıklamada Floransa’daki Müslümanların cami olmadığı için ibadet amacıyla kullandığı mekânın “bir dinin onuruna uygun olmadığını” söylemiş, “Herkesin kendi dininin gereklerini yerine getirebilmek için uygun bir mekana sahip olma hakkı vardır” demişti. Kardinal Betori, Kilise’nin cami yapımı için arazi verme kararı açıklandıktan sonra da bu teklifin Sesto Fiorentino Belediyesi’nden geldiğini ve kendilerinin de “memnuniyetle kabul ettiğini” söyledi. 

AA

Etiketler: italya, cami, kilise
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