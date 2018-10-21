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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım'

21 Ekim 2018, Pazar 12:20
Sırbistan'ın güneydoğusundaki Bela Palanka şehri yakınlarında, 12 metre yüksekliğindeki bir kayalığa inşa ettiği evde yaşayan Miroslav Pavlovic, 40 yıldır tabiatla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Komşularının özenerek baktığı evi 40 yıl önce inşa eden 64 yaşındaki Pavlovic, ailesinden ayrılıp "kendi yuvasını" kurmaya karar verdiğinde doğru yer olarak çocukluğundan beri geldiği bu kayalığı seçti. 

Çocuk yaşta bu kayalığa çıkıp civardaki dağları izleyen Pavlovic, bu kayalığa bir ev inşa etmenin o günlerden kalma bir hayal olduğunu söyledi.

Pavlovic, henüz 20'li yaşlardayken biriktirdiği para ile burada kendi evini inşa etmek istediğini kaydederek "Ailemden ayrılmanın vakti gelmişti. Bu kayalığa yaptığım evin bir odası, çocukluğumda izlediğim dağları görüyor." dedi.

Okuma yazma bilmeyen Pavlovic, evinin her odasını ışık alacak şekilde inşa ettiğini anlatarak "Burada bir ev yapmak benim çocukluk hayalimdi." diye konuştu.

Pavlovic, en zor kısmının gerekli malzemeleri kayalığın tepesine çıkarmak olduğunu belirterek "Malzemeleri önce at arabasıyla kayalığın yakınlarına taşıdım. Ardından tanıdıklarımla tüm bu malzemeleri sırtımızda bu noktaya taşıdık." diye konuştu. 

"Tabiatla iç içe olmayı seviyorum"

Kayalığın tepesindeki evinde tabiatla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Pavlovic, uzun yıllar tek başına kaldığı bu eve şimdi kızı ve torunuyla geldiğini ve torunu ile burada vakit geçirmekten büyük keyif aldığını anlattı.

Evi inşa ederken tabiata ayak uydurduğunu ifade eden Pavlovic, "Ben tabiat insanıyım. İnsanın güzel bir yaşam sürmesi için ihtiyacı olan şeyleri biliyorum. Güzel bir düzen ve güneşli bir ortam oluşturdum. Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım. Çatıyı yaparken her odanın güneş alabileceği açıları yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı. 

Hayatı boyunca çatı, ağaç ev ve dağ evleri yapan Pavlovic, tabiatta çalışmayı çok sevdiğini ve başkalarının yapmayı kabul etmediği işleri yaptığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: tabiat, dağ evi
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