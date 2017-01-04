Kırgızistan'dan 'Reina' açıklaması

Kırgızistan'ın, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada, Türk kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından, Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın uyruğuyla ilgili iddialara ilişkin "Kırgız tarafı, Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerine terör saldırısı soruşturmasında, diplomatik kanalla ilgili talebin alınması halinde, maksimum destek sağlamaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

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