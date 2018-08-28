Kırım'lı Ukrayna milletvekiline özgürlük nişanı verildi

Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na Ukrayna özgürlük nişanı verildi.

Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na Ukrayna özgürlük nişanı verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tагаfından imzalanan kararname gereği Kırımoğlu, sosyal, ekonomi, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında ülkenin gelişimine katkıda bulunan kişilere verilen özgürlük nişanına layık görüldü. Kırımoğlu, mayıs ayında ABD Ulusal Demokrasi Vakfı tarafından Demokrasiye Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmişti. AA

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