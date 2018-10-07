"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Kıyametin koptuğunu düşündük'

07 Ekim 2018, Pazar 13:35
Endonezya’da depremin yıkıcı olduğu bölgede yaşayanlar, "kıyametin koptuğunu" zannetti. Görgü tanıkları, deprem anında yerin dalga gibi haraket ettiğini ve her şeyi yutmaya başladığını anlattı.

Endonezya’da depremin yıkıcı olduğu bölgede yaşayan halk, yaşadıkları anları "İnsanlar sanki toprak içinde yüzüyor gibiydi. Kıyametin koptuğunu düşündük." sözleriyle anlattı.

Sulawesi Adası’nda 28 Eylül’de meydana gelen depremde, tahribatın büyük olduğu Palu’ya bağlı Balaroa bölgesinde bin 750’ye yakın ev yıkıma uğrarken, bölgedeki halk yaşadıkları korku dolu anların "dehşet verici" olduğunu söyledi.

Balaroa’da hala enkaz altında olanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgenin çöküşüne tanıklık eden 43 yaşındaki Ömer Mahmut, yaptığı açıklamada, ‘’Deprem çok şiddetliydi. İlk anda çok kötü sallandık. Haraket etmek zordu. Evdeki eşyalar sallanmaya ve düşmeye başladı.’’ dedi.

Deprem anında eşi ve 3 çocuğuyla kendilerini dışarıya zor attıklarını söyleyen Ömer, ‘’Evimin önüne çıktıktan kısa süre sonra hemen aşağıda bulunan evlerin toplu halde haraket etmeye başladığını gördüm. Evler çökerken bir yandan birbirlerine çarpıyor ve üst üste geçiyordu. Yollar çökerek çatlamaya başladı. İnsanlar çığlık atıyordu.’’ diye konuştu.

"Toprak sanki her şeyi yutuyordu’’

Yerin dalga gibi haraket ettiğini belirten Ömer yaşadıklarını şöyle aktardı:

‘’Çökme esnasında insanlar kaçışmaya çalışıyordu. O anda gördüğüm bir kişi evinin toprak altına çöküşü sırasında yukarı tırmanmaya çalıştı ancak başarılı olamadı eviyle birlikte toprağın içine gömüldü. Evler haraket ediyordu bazı insanlar sanki toprak içinde yüzüyor gibiydi. Elektrik tellerinden de kıvılcımlar çıkıyordu. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Toprak sanki her şeyi yutuyordu. Kıyametin koptuğunu düşündük.’’

Çöken evlerin içinde yaşayan 10 arkadaşından da haber alamadığını anlatan Ömer, insanların toplandığı bazı yerlere baktığını ve telefonlarını aradığını ancak hiçbir şekilde onlara ulaşamadığını ifade etti.

Ömer, "Deprem öncesi akşam namazına yakındı. Abdest aldım. Ancak küçük çocuğum ağlıyordu. Onunla ilgilenirken kucağıma aldığım anda deprem başladı. Şu an yıkıntıların içinde olan camiye gidecektim. Gitseydim ne olurdu bilmiyorum ancak sanki kızım bir şey hissetmiş gibi bana engel oldu.’’ şeklinde konuştu.

Balaroa’da toplu yıkımın yaşandığı yerlere tanıklık eden 69 yaşındaki Arbain Sabri de deprem olduğunda insanların canlarını kurtarmaya çalıştığını ve evlerin bir anda yerin içine geçmeye başladığını kaydetti.

Bir kişinin çöken evlerin çatılarından atlayarak çökmeye başlayan alandan kurtulduğunu gördüğünü aktaran Arbain, gördüğü diğer bir kişinin ise evinin kapısının önüne çıktığında çoktan çöküntü içinde olduğunu ve yukarı tırmanmaya çalışsa da yıkıntı içinde kaldığını dile getirdi.

Sulawesi Adası’nda meydana gelen depremde yaklaşık 66 bin ev zarar görürken, Palu’da Balaroa, Petobo ve Jono oge bölgelerinde toplu halde büyük yıkımlar oluştu.

Öte yandan uzmanlar, Balaroa, Petobo ve Jono Oge’de yaşanan büyük yıkımlara arazi zeminlerindeki sıvılaşmanın ve buna bağlı olarak yerin taşıma gücünü kaybetmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Bölgedeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

***

Okumak için tıklayınız:

Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor?

AA

Etiketler: endonezya, deprem
Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kaymakamdan örnek davranış

    Cemal Kaşıkçı bekleyişi devam ediyor

    TÜİK'ten TÜFE tartışmalarına ilişkin açıklama

    'Kıyametin koptuğunu düşündük'

    TBMM'de İçtüzük mesaisi

    'Enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacak'

    Halk fakirleşirken milyoner sayısı gün geçtikçe artıyor

    ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Yargı da topluma hesap vermeli

    McKinsey'e gerek yok

    Karikatürler

    Melabaaa! Naşı gidiyo alaba?

    Çelik: McKinsey'le bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu

    Muhalifler ağır silahlarını İdlib'den çekiyor

    Kaybolan Suudi gazetecinin soruşturması sürüyor

    Interpol, Çinli yetkililerden kayıp başkana ilişkin açıklama bekliyor

    Gelecek e-ticarette

    En büyük insanî krizden biri

    Çin’e baskı yapın

    Tekonoloji odaklı girişimler ODTÜ'nün gözdesi oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı da topluma hesap vermeli
    Ahmet Cemil Çökren

    Rızkı veren Allah’tır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    STK’lar, iş dünyası ve demokrasi
    Genel

    Zulme karşı duruşumuz hizmetlerin önünü açtı
    Adnan NACİR

    Sarayın Asgarileri
    Faruk ÇAKIR

    Örnek öğretmen
    Genel

    McKinsey'e gerek yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ve.. Eléonore sazı eline aldı
    Eyyüp Dağ

    Kamyona vecizeler yazıp şehir şehir geziyorduk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.