Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib açıklaması: Sınırda bir dizi tedbir aldık

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "Oluşabilecek kötü senaryolara karşı hazırlıkların yapılması noktasında gerek Suriye'nin kuzeyinde, gerekse Türkiye sınırlarımızda bir dizi tedbir aldık." dedi.

Türk Kızılayı ekipleriyle İdlib bölgesinde incelemeler yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İdlib kırsalında rejim güçleriyle muhalifler arasında başlayan gerginliğin karşılıklı açıklamalarla doruk noktasına ulaştığını belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Bugün de özellikle Cisr-i Şuğur bölgesinin havadan uçaklarla vurulması, karadan da topçu birlikleriyle ateş açılması neticesinde İdlib'in içerisinde gerçekten gergin bir bekleyiş sürüyor. Biz de biraz önce İdlib merkeze geçtik, İdlib'te insani yardım koordinasyon birimleriyle ve kendi ekiplerimizle içerideki olası bir hareketlenmeye karşı neler yapabileceğimizi konuştuk, bölgedeki halkın nabzını tutmaya çalıştık.

Bu Ağustos ayının başından bu yana özellikle Halep'in kuzeyi ve İdlib'in güneyi sistematik olarak bu anlamda ateş altına alınmıştı. Bu bölgede özellikle İdlib bölgesinde 3,5 milyon civarında insan yaşıyor. Bu insanların çok büyük bir kısmı Suriye'nin içerisindeki diğer farklı şehirlerden Hama'dan, Humus'tan, Halep'ten Dera'dan farklı farklı bölgelerden silah zoruyla can havliyle, can korkusuyla bu bölgeye göç etmiş olan insanlar... Bu insanların pek çoğu birden çok kez yer değiştirme durumunda kalmış insanlar."

"Gerek Suriye'nin kuzeyinde gerekse Türkiye sınırlarımızda bir dizi tedbir aldık"

Birleşmiş Milletlerle temas halinde olduklarını ifade eden Kınık, "Bu bölgedeki insani yardımların arttırılması, oluşabilecek kötü senaryolara karşı hazırlıkların yapılması noktasında gerek Suriye'nin kuzeyinde gerekse Türkiye sınırlarımızda bir dizi tedbir aldık. Bu konuda özellikle içeride oluşabilecek göç hareketleri ki bu insanlar birden çok kez yerlerinden edilmiş olduklarından dolayı oluşabilecek herhangi bir korku veya toplumun içerisinde yayılabilecek herhangi bir katliam dedikodusu bu insanların çok çabuk mevcut yerlerini terk etmelerine sebep olabilir." dedi.

Suriye'nin içerisinde Türk Kızılayı'nın desteklediği yaklaşık 40 civarında kamp 30 bin civarında çadır kent kapasitesinin bulunduğunu anlatan Kınık, "AFAD ile beraber açmış olduğumuz yeni kamplarımız var bu anlamda AFAD'la beraber Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Afrin ve İdlib'te ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenmiş olan kamp yerlerimiz var, bu yerlerde yeni olası bir göç haraketine karşı yeni kamp alanlarının oluşturulması için afet depolarımızdan bölgeye çadır sevkiyatlarımıza başladık." değerlendirmesinde bulundu.