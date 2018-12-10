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Kızılhaç Direktörü: Yemen'de savaşı derhal durdurun

10 Aralık 2018, Pazartesi 20:11
Kızılhaç Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Yemen'deki savaşın derhal durdurulması ve barış için çalışılması çağrısında bulunarak, "Halkın ve ülkenin çıkarlarına öncelik vermeliyiz. Dolayısıyla savaşı derhal durdurun diyoruz." dedi.

Yemen'in Aden kentini ziyaret eden Fabrizio Carboni, "Barışı sağlamak için müzakere masasına oturmalıyız. Halkın ve ülkenin çıkarlarına öncelik vermeliyiz. Dolayısıyla savaşı derhal durdurun diyoruz." dedi.

Ülkedeki tüm taraflara "barış için çalışmaları" çağrısında bulunan Carboni, "11 yaşındaki bir çocuğun ateş açılarak öldürüldüğünü veya sokakta yaşayan çocuklar ile ailelerin bir lokma ekmek için yalvardıklarını görmek çok üzücü bir durum." şeklinde konuştu.

Carboni, Yemen'deki insani durumun genel olarak iki ana boyutu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlki acil durumlarla ilgili. Yaralılar, yerlerinden edilenler ve genel olarak savaştan etkilenenlere acil müdahale edilmeli ve bu insanların ihtiyaçları karşılanmalı. İkincisi ise şiddetin insanlar, kamu tesisleri ve altyapı üzerinde uzun vadede oluşturduğu zarar."

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Said ile Aden'de görüşen Carboni'nin, Sana ve Hudeyde kentlerine de gitmesi bekleniyor.

Eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih’in görevini bırakmak zorunda kaldığı 2011'deki halk ayaklanmasının ardından Yemen'deki istikrar ve güvenlik sorunu devam ediyor.

Yemen, yönetimde daha fazla söz sahibi olmak isteyen İran destekli Husiler'in, 2014'ün son aylarında silah zoruyla hakimiyetini arttırması ve başkent Sana'da hükümete darbe yapmasıyla şiddet sarmalına girdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da Mart 2015'te Husilere karşı operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim giderek arttı. Dört yılı geride bırakan savaş, Yemen'in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirdi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlanan drama dönüştü.

Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği, kolera, çatışmalar ve hava saldırılarının tehdidi altındaki ülkede her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor. Yaklaşık 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu Yemen'de nüfusun dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi, acil insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA

Etiketler: Yemen, insanlık, BM, savaş
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