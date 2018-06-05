Kızımın silâhı beyaz yeleğiydi

Abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin son kurbanı olan “yardım meleği” lâkaplı 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar’ın annesi Sabrin en-Neccar, kızının öldürülmeyi hak edecek bir suç işlemediğini belirterek “Bakın, kızımın silâhı işte bu beyaz yelek.” dedi.

Gazze sınırındaki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri sırasında yaralılara ilk yardım ulaştırmak için 30 Mart’tan bu yana her gün sınıra koşan Rezzan hemşire, gösterilerin 10. haftası olan geçen Cuma günü üzerindeki beyaz önlüğe rağmen İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit edildi. Rezzan’ın annesi Sabrin en-Neccar (45), kızının eve dönemediği o gece sabaha kadar uyuyamadığını, tüm gece kızına ait kanlı beyaz yeleğine sarılıp ağladığını anlattı. Acılı anne, kızının sınırda yaralı insanlara yardım etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Kızım ilk yardım çalışmalarına katılma konusunda çok ısrar etmişti. Her akşam, üstü başı kan içinde eve döner ama bu durumdan hiç şikâyet etmezdi, çok mutluydu. ‘Bunlar, dünyadaki en temiz kan’ derdi. O tam anlamıyla bir yardım severdi, biriktirdiği paralarla tıbbî malzemeler satın alırdı.Akademik eğitim alma imkânı olmadı ancak hep bu alanda çalışmayı ve üniversitede eğitim almayı hayal ediyordu.” diye konuştu. *** Tıklayınız: Filistinli STK'lardan dünyaya 'Rezzan en-Neccar' çağrısı Tepkiler yine lafta kalıyor 'Açık bir savaş suçu' Gazze’nin 'yardım meleği' gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

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