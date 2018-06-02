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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Koalisyon güçleri askeri hedefler yerine sivil hedefleri vuruyor

02 Haziran 2018, Cumartesi 16:17
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucunda aynı aileden 12 sivilin öldüğü öne sürüldü.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye topraklarında düzenlediği saldırılarla sivil kayıplara yol açmaya devam ediyor.

Muhaliflere yakın Suriye İnsan Haklarını İzleme Örgütüne göre koalisyon uçakları ve top atışları nedeniyle Haseke'de IŞİD'in kontrolündeki Dib-Hadac köyünde yaşayan aynı aileden 8 kişi öldü.

Koalisyon tarafından hafta içi yayınlanan raporda, koalisyon güçlerinin Ağustos 2014'ten Nisan 2018'e dek 29.358 saldırı düzenlediği ve en az 892 sivili öldürdüğü itiraf edilmişti.

ABD öncülüğündeki 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'un Suriye'deki saldırıları neticesinde ortaya çıkan sivil kayıplar, uzun süredir tartışma konusu. Suriyeli kaynaklar, koalisyonun saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Rusya ve Suriye, Suriye'deki varlığı yasal olmayan ABD'nin operasyonlarının bölgeye istikrar getirmekten uzak olduğunu vurguluyor.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Suriye, sivil, koalisyon
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