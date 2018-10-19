Koalisyon güçleri camiyi hedef aldı... Son iki günde en az 43 sivil öldü!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütleri YPG/PKK ve IŞİD'in çatıştığı Deyrizor ilinde camiyi hedef aldı.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse ilçesindeki Osman bin Affan Camisi'ni vurdu. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Son iki günde en az 43 sivil öldü Koalisyon uçakları dün Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil ölmüştü. Önceki gün de aynı ilçeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu. Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Deyrizor'da durum Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve IŞİD arasında çatışmalar devam ediyor. IŞİD, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor. YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle IŞİD'i Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı. AA

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.