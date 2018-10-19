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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Koalisyon güçleri camiyi hedef aldı... Son iki günde en az 43 sivil öldü!

19 Ekim 2018, Cuma 18:17
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütleri YPG/PKK ve IŞİD'in çatıştığı Deyrizor ilinde camiyi hedef aldı.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, cuma namazı sırasında Deyrizor'un Süse ilçesindeki Osman bin Affan Camisi'ni vurdu.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Son iki günde en az 43 sivil öldü

Koalisyon uçakları dün Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil ölmüştü.

Önceki gün de aynı ilçeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Deyrizor'da durum

Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve IŞİD arasında çatışmalar devam ediyor.

IŞİD, Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle IŞİD'i Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

AA

Etiketler: suriye, deyrizor, koalisyon, iç savaş, cami, sivil
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