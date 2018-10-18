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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Koalisyon güçleri Suriye'de sivilleri vurdu

18 Ekim 2018, Perşembe 23:10
ABD’nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenlediği, sivillerin arasında ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Suriyeli askeri bir kaynak, ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde yer alan es Susa yerleşimindeki sivillerin yaşadığı konutlara hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

'KOALİSYON, SİVİLLERİN OLDUĞU BÖLGEYİ BOMBALIYOR'

Yetkili, "Evet, bugün de olay yaşandı, koalisyonun hava kuvvetleri masum sivillerin konutlarını sürekli olarak bombalıyor ve böylelikle IŞİD'in militanlarına yardım ediyor" diye konuştu.

Diğer yandan Suriye Devlet Televizyonu, saldırıyla ilgili haberinde, "Uluslararası koalisyonun hava kuvvetleri Deyr ez Zor'un doğusunda yer alan es Susa yerleşimindeki sivillerin yaşadığı konutlara birkaç hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ VEYA YARALI OLDUĞUNA DAİR NET BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Yerel kaynaklarına dayandırılan, saldırılarda ‘yerli sivillerin arasında ölü ve yaralıların bulunduğu' belirtilen haberde, ölü ve yaralıların sayısıyla ilgiliyse net bilgi aktarılmadı.

Geçen pazartesi Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD ve Amerikan yanlısı oluşumların eylemsizliği sonucu IŞİD'in Fırat nehrinin doğusunda Hacin ile Es Susa yerleşimleri arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgeyi kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Suriye, sivil, koalisyon, saldırı
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