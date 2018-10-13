Koalisyon güçlerinin Suriye'de beyaz fosfor kullandıkları iddia edildi

ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Hacin kentine düzenledikleri hava saldırısında kullanımı yasak olan beyaz fosfor kullandıkları ileri sürüldü.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyr ez Zor'dan 110 kilometrelik mesafede yer alan Hacin kentinin birkaç mahallesine düzenlediği bombardımanda beyaz fosfor mühimmatı kullandı. Haberde, saldırı sonucunda sivil kayıpların olup olmadığına yönelik bilgiyse aktarılmadı. SALDIRI SONRASINDA KENTTE BÜYÜK YANGINLAR VAR Bu saldırı Suriye'deki koalisyon güçlerinin yasaklı olan mühimmatları kullandığı ilk saldırı değil. Daha önce Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, 8 Eylül'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-15 uçağının Hacin'i kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu, saldırı sonrasında kentte büyük yangınların görüldüğünü açıklamıştı. Koalisyonsa ellerinde beyaz fosforlu herhangi bir mühimmatın olmadığını duyurmuştu. Kitle imha silahı kabul edilen beyaz fosforlu bombaların kullanımı, 1949 Cenevre Sözleşmelerine ilişkin ek protokolle yasaklanmış durumda. Sputnik Türkiye

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