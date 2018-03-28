Koalisyondan itiraf: Suriye ve Irak'ta en az 855 sivili öldürdük

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 2014 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta düzenledikleri hava saldırılarında en az 855 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koalisyonun hazırladığı aylık rapora göre IŞİD'le mücadeleye 2014 yılından bu yana devam eden uluslararası koalisyon, Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarında en az 855 kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Raporda "Doğal Kararlılık Harekatı'nın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bugün itibarıyla en az 855 kişi kasıt olmadan öldürüldü" denildi.

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