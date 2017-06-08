Kolera salgınında ölenlerin sayısı 789'a yükseldi

Salgın nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 789'a yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 789'a yükseldiğini açıkladı. DSÖ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 27 Nisan'dan bu yana 19 vilayette salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 789'a yükseldiğini belirtti. Ülkede 101 bin 800'den fazla şüpheli vakanın da tespit edildiği kaydedildi. Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi, yerlerinden oldu. Yerlerinden olanlar, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu kolera riskiyle karşı karşıya bulunuyor. ilgili haber için... İnsanlığın bittiği bir garip yer: Yemen'de kolera salgını çok hızlı yayılıyor Yemen'deki kolera salgını için önlem gerekiyor AA

Okunma Sayısı: 802

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.